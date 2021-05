Vaccino Covid Italia, le dosi in arrivo e quelle ancora da utilizzare. I DATI (Di mercoledì 19 maggio 2021) Le consegne dei farmaci anti coronavirus previste per giugno si aggirano fra i 20 e i 30 milioni di dosi. Le persone vaccinate con due dosi sono il 70% degli over 80, il 23% della fascia 70-79 anni e il 14% nei 60-69 anni. Il bollettino del 19 maggio del ministero della Salute registra 5.506 nuovi casi in 24 ore, rilevati su 287.256 tamponi giornalieri (1,9% di positivi). Le vittime registrate in 24 ore sono 149 Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 19 maggio 2021) Le consegne dei farmaci anti coronavirus previste per giugno si aggirano fra i 20 e i 30 milioni di. Le persone vaccinate con duesono il 70% degli over 80, il 23% della fascia 70-79 anni e il 14% nei 60-69 anni. Il bollettino del 19 maggio del ministero della Salute registra 5.506 nuovi casi in 24 ore, rilevati su 287.256 tamponi giornalieri (1,9% di positivi). Le vittime registrate in 24 ore sono 149

