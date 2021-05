Vaccino Covid, ecco le Regioni in cui anche i trentenni possono prenotarsi (Di mercoledì 19 maggio 2021) La campagna vaccinale in Italia accelera, e il Vaccino contro il Covid sarà presto disponibile anche per i trentenni. Si avanza a ritroso per classi di età, al momento si è arrivati alle fasce under 50, ma in alcune Regioni l'accesso alla vaccinazione sarà a giorni possibile anche per chi ha tra i 30 e i 39 anni: in Lombardia dal 27 maggio e, probabilmente a fine mese o poco più in là, anche nel Lazio. In queste due Regioni la campagna è in fase avanzata, e in Alto Adige è già possibile per tutti i cittadini al di sopra dei 18 anni di età richiedere una dose di Vaccino anti-Covid. Il Commissario straordinario, il generale Francesco Paolo Figliuolo, ha aperto questa settimana alle prenotazioni del ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 19 maggio 2021) La campagna vaccinale in Italia accelera, e ilcontro ilsarà presto disponibileper i. Si avanza a ritroso per classi di età, al momento si è arrivati alle fasce under 50, ma in alcunel'accesso alla vaccinazione sarà a giorni possibileper chi ha tra i 30 e i 39 anni: in Lombardia dal 27 maggio e, probabilmente a fine mese o poco più in là,nel Lazio. In queste duela campagna è in fase avanzata, e in Alto Adige è già possibile per tutti i cittadini al di sopra dei 18 anni di età richiedere una dose dianti-. Il Commissario straordinario, il generale Francesco Paolo Figliuolo, ha aperto questa settimana alle prenotazioni del ...

Adnkronos : 5 milioni di Italiani ‘in fuga’ dal vaccino, tra no-vax, esitanti e non registrati. #Covid - MediasetTgcom24 : Il 'green pass' è valido da 15 giorni dopo la prima dose di vaccino: durerà 9 mesi #covid - robersperanza : Il vaccino Covid deve essere considerato un bene pubblico globale, diritto di tutti. Lavoreremo con Unicef perché n… - MDX_0x0 : RT @Adnkronos: 5 milioni di Italiani ‘in fuga’ dal vaccino, tra no-vax, esitanti e non registrati. #Covid - h6gnORNWkQWxWQc : RT @realcolidorra: Le segnalazioni di lesioni da vaccino continuano ad aumentare, Pfizer punta all’approvazione completa per il vaccino COV… -