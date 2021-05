Vaccino, calendario prenotazioni over 40 e maturandi (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma – L’assessorato alla Sanità della Regione Lazio ha diramato il prossimo calendario prenotazioni. Da venerdì alle 00:00 aperte le prenotazioni per le vaccinazioni dedicate alle classi di età 47/44 anni (nati 1974/1977). Da lunedì 24 maggio inizio prenotazioni sul portale regionale salutelazio del Vaccino j&j nelle farmacie, le somministrazioni inizieranno da lunedì 1 giugno, si accede alla farmacia prescelta previa prenotazione. Da martedì 25 maggio avvio prenotazioni per italiani residenti all’estero, personale navigante e personale delle ambasciate presenti a Roma. Da mercoledì 26 maggio alle 00:00 prenotazioni fascia di età 43/40 anni (nati 1978/1981). Da giovedì 27 maggio prenotazioni per la tre giorni dedicata agli studenti ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma – L’assessorato alla Sanità della Regione Lazio ha diramato il prossimo. Da venerdì alle 00:00 aperte leper le vaccinazioni dedicate alle classi di età 47/44 anni (nati 1974/1977). Da lunedì 24 maggio iniziosul portale regionale salutelazio delj&j nelle farmacie, le somministrazioni inizieranno da lunedì 1 giugno, si accede alla farmacia prescelta previa prenotazione. Da martedì 25 maggio avvioper italiani residenti all’estero, personale navigante e personale delle ambasciate presenti a Roma. Da mercoledì 26 maggio alle 00:00fascia di età 43/40 anni (nati 1978/1981). Da giovedì 27 maggioper la tre giorni dedicata agli studenti ...

