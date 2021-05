Vaccino anti Covid, Speranza: “28 maggio via libera Ema a Pfizer per fascia 12-15 anni. Vaccinazione essenziale per ritorno in classe” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante il Question Time alla Camera, ha parlato della Vaccinazione per i più giovani. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il ministro della Salute, Roberto, durante il Question Time alla Camera, ha parlato dellaper i più giovani. L'articolo .

Advertising

NicolaPorro : L’annuncio di #Pfizer che potrebbe sconvolgere la campagna vaccinale. Ecco i dettagli ?? - zaiapresidente : ?? APRONO OGGI LE PRENOTAZIONI PER I 40ENNI, SUBITO 200.000 POSTI DISPONIBILI. Il Veneto apre da oggi pomeriggio all… - RegioneER : #Vaccino anti #Covid, da domani 13 maggio via alle #prenotazioni per i 50-54enni: possibile anche online. Candidatu… - orizzontescuola : Vaccino anti Covid, Speranza: “Governo al lavoro per la vaccinazione dei più giovani” - Sekhmet83P : Parlando con un ragazzo cinese il loro vaccino è un normale anti influenzale ... a voi i commenti . -