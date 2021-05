Vaccini, von der Leyen: 200 milioni di vaccinati in Ue. Dombrovskis presenta la proposta per WTO (Di mercoledì 19 maggio 2021) (Teleborsa) – Le vaccinazioni all’interno dell’Unione europea hanno raggiunto quota 200milioni. Lo ha comunicato la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen con un messaggio su Twitter. “Siamo sulla buona strada verso il nostro obiettivo: somministrare dosi sufficienti per immunizzare il 70% degli adulti nell’Unione europea entro luglio”. “La vaccinazione – ha aggiunto – ci aiuterà a sconfiggere la pandemia”. Un passo in avanti per la comunità europea che deve però essere protagonista anche della lotta alla pandemia in tutto il mondo. “Si sta arrivando ad una svolta nella lotta alla pandemia, ma nessuno è sicuro finché tutti non saranno sicuri. In questo momento cruciale, l’accesso universale ed equo ai Vaccini e ai trattamenti deve essere la priorità numero uno della comunità globale”, ha dichiarato il vicepresidente ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 19 maggio 2021) (Teleborsa) – Le vaccinazioni all’interno dell’Unione europea hanno raggiunto quota 200. Lo ha comunicato la presidente della Commissione Ue Ursula von dercon un messaggio su Twitter. “Siamo sulla buona strada verso il nostro obiettivo: somministrare dosi sufficienti per immunizzare il 70% degli adulti nell’Unione europea entro luglio”. “La vaccinazione – ha aggiunto – ci aiuterà a sconfiggere la pandemia”. Un passo in avanti per la comunità europea che deve però essere protagonista anche della lotta alla pandemia in tutto il mondo. “Si sta arrivando ad una svolta nella lotta alla pandemia, ma nessuno è sicuro finché tutti non saranno sicuri. In questo momento cruciale, l’accesso universale ed equo aie ai trattamenti deve essere la priorità numero uno della comunità globale”, ha dichiarato il vicepresidente ...

