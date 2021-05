Vaccini, Speranza: 'Il 28 maggio possibile ok di Ema per Pfizer agli under 15' - L'Ue riapre ai turisti, Johnson frena: tra i Paesi da ... (Di mercoledì 19 maggio 2021) L'Italia ha superato la soglia dei 9 milioni di vaccinati anche con la seconda dose: gli immunizzati sono ormai il 15,27% della popolazione. Con le vaccinazioni per gli over 40 ormai aperte in quasi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 19 maggio 2021) L'Italia ha superato la soglia dei 9 milioni di vaccinati anche con la seconda dose: gli immunizzati sono ormai il 15,27% della popolazione. Con le vaccinazioni per gli over 40 ormai aperte in quasi ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Vaccini, Speranza: 28 maggio possibile ok di Ema per Pfizer ai 12-15enni #vaccini - RaiNews : 'Abbiamo circa 20 milioni di dosi che saranno a disposizione per il mese di giugno, e questo ci può consentire senz… - andrea_bonocore : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Speranza: 'Il 28 maggio possibile ok di Ema per Pfizer agli under 15' | L'Ue riapre ai turisti, Johnson frena… - MamolkcsMamol : Vaccini, Speranza: «Il 28 maggio ok Ema a Pfizer per 12-15 anni. Strategico per riapertura scuole in sicurezza»… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Speranza: 'Il 28 maggio possibile ok di Ema per Pfizer agli under 15' | L'Ue riapre ai turisti, Johnson frena… -