Vaccini senza prenotazioni e a tutti, sospesa clinica a Roma (Di mercoledì 19 maggio 2021) La Asl Roma 2, dopo verifiche effettuate, ha sospeso a decorrere da domani l'attività vaccinale presso la Casa di Cura Annunziatella di Roma. Lo comunica in una nota, l'Unità di Crisi Covid della ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 maggio 2021) La Asl2, dopo verifiche effettuate, ha sospeso a decorrere da domani l'attività vaccinale presso la Casa di Cura Annunziatella di. Lo comunica in una nota, l'Unità di Crisi Covid della ...

Advertising

Ettore_Rosato : Si riparte! Programmate #riaperture come avevamo chiesto per dare certezze a cittadini e imprese. Ora lavoriamo per… - LauraGaravini : Tutto sta cambiando. E in meglio. Dai #vaccini. Alle #riaperture. Alle misure per lavoro femminile. Famiglie. Giova… - MediasetTgcom24 : Roma, sospesa la clinica che effettuava vaccini senza prenotazione | Dalle 16 AstraZeneca per chi citofonava… - AnsaRomaLazio : Vaccini senza prenotazioni e a tutti, sospesa clinica a Roma. Utenti già prenotati che hanno diritto saranno dirott… - BELLISS16414189 : RT @TgrRaiSicilia: Alla fiera del Mediterraneo di Palermo fino a domani vaccini per i quarantenni senza prenotazione. Nei reparti Covid del… -