Vaccini senza prenotazione e limiti d'età alla clinica Annunziatella, la Asl sospende le vaccinazioni (Di mercoledì 19 maggio 2021) Vaccinarsi con AstraZeneca senza prenotazione e fasce d'età? alla clinica Annunziatella, nel quartiere Ardeatino della Capitale, fino a qualche giorno fa era possibile bypassando di fatto la struttura regionale. A riportare la notizia è stato il quotidiano La Repubblica, che ha spiegato come era stato addirittura attivato un numero verde (poi disattivato) per far inserire il proprio nominativo in una lista. Un modalità non di certo consona e approvata dalla Regione, perché – lo ricordiamo – per vaccinarsi è necessario seguire le indicazioni della Pisana, aspettare che si apra la prenotazione per una data fascia d'età o approfittare degli Open Day.

