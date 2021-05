Vaccini | l’hub dell’Eav attivo anche senza prenotazione | info e dettagli

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il centro vaccinale aziendale dell'Ente Autonomo Volturno di Porta Nolana si trasforma in un hub. Ad annunciarlo è la stessa Eav, che in una nota spiega come l'azienda "si propone di accelerare le vaccinazioni ai lavoratori del Tpl e di completare la prima dose di vaccino entro dieci giorni. Pertanto a partire da oggi, oltre alle prenotazioni per convocazione dalle ore 14 alle ore 17, tutti i giorni (escluso la domenica) dalle ore 17 alle ore 20 il centro sarà aperto per tutti i lavoratori del trasporto (in possesso di tesserino aziendale e tessera sanitaria) sino ad esaurimento scorte dei, disponibili in numero limitato".