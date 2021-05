Vaccini Lazio | sospeso punto vaccinale Annunziatella di Roma

(Di mercoledì 19 maggio 2021)nel, “la Asl2 ha comunicato che, dopo puntuali verifiche effettuate, da domani l’attivitàpresso la Casa di curadiè sospesa”. Lo comunica in una nota l’Unità di crisi Covid della Regione. “Tutti gli utenti già prenotati che rientrano nelle categorie del pianosaranno, a cura della Asl2, dirottati su altri siti”, si legge. Secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’ e ‘La Stampa’ nelle pagine di cronaca cittadina, la clinica fino a metà maggio avrebbe somministratoanti-Covid anche a chi si presentava senza prenotazione e senza rientrare nelle fasce d’età indicate dal pianoregionale. Il caso della clinicana ...

RomaToday

nel Lazio, 'la Asl Roma 2 ha comunicato che, dopo puntuali verifiche effettuate, da domani l'attività vaccinale presso la Casa di cura Annunziatella di Roma è sospesa'. Lo comunica in una nota l'Unità di crisi Covid della Regione. La precisazione dell'Unità di crisi: «Tutti gli utenti già prenotati che rientrano nelle categorie del piano vaccinale saranno, a cura della Asl Roma 2, dirottati su altri siti»