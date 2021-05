Vaccini Lazio, il calendario delle prenotazioni fino a fine maggio (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il Lazio accelera sui Vaccini. Il calendario prevede dal 21 maggio a mezzanotte le prenotazioni per le classi di età 47/44 anni (nati 1974/1977); lunedì 24 maggio iniziano le prenotazioni sul portale regionale SaluteLazio del vaccino J&J nelle farmacie: le somministrazioni inizieranno da lunedì 1 giugno e si accederà alla farmacia prescelta previa prenotazione. Da martedì 25 maggio avvio delle prenotazioni per italiani residenti all’estero, personale navigante e personale delle ambasciate presenti a Roma. Da mercoledì 26 maggio alle 00:00 prenotazioni per la fascia di età 43/40 anni (nati 1978/1981). Da giovedì 27 maggio ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ilaccelera sui. Ilprevede dal 21a mezzanotte leper le classi di età 47/44 anni (nati 1974/1977); lunedì 24iniziano lesul portale regionale Salutedel vaccino J&J nelle farmacie: le somministrazioni inizieranno da lunedì 1 giugno e si accederà alla farmacia prescelta previa prenotazione. Da martedì 25avvioper italiani residenti all’estero, personale navigante e personaleambasciate presenti a Roma. Da mercoledì 26alle 00:00per la fascia di età 43/40 anni (nati 1978/1981). Da giovedì 27...

