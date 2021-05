Vaccini, J&J in farmacia da giugno: chi può farlo, dove, prenotazioni (Di mercoledì 19 maggio 2021) La sono pronte a vaccinare. Manca poco. In questi giorni si stanno definendo gli ultimi dettagli. 'Dal 4 giugno dovremmo partire - spiega Eugenio Leopardi, presidente di Federfarma Lazio -. Le ... Leggi su leggo (Di mercoledì 19 maggio 2021) La sono pronte a vaccinare. Manca poco. In questi giorni si stanno definendo gli ultimi dettagli. 'Dal 4dovremmo partire - spiega Eugenio Leopardi, presidente di Federfarma Lazio -. Le ...

