Vaccini in vacanza, Costa: "Possibile se c'è accordo tra regioni"

Vaccini anti covid anche in vacanza? "E' possibile se tutto passa attraverso un accordo tra le regioni". Lo dice il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ai microfoni di 'Un giorno da pecora' su Rai Radio1. "C'è massima disponibilità a favorire le condizioni che permettano un incremento della vaccinazione e una agevolazione ai cittadini per potersi vaccinare. E' chiaro – sottolinea Costa – che siamo di fronte a un problema di difficile gestione dal punto di vista operativo: abbiamo piattaforme regionali per le prenotazioni che sono differenti e non comunicano tra loro, ci vorrebbe una collaborazione anche da parte dei cittadini nel comunicare dove vanno e che tipo di vaccino hanno fatto". E comunque, rileva il sottosegretario, "dobbiamo fare una ...

Covid: associazioni turismo, 'parole Figliuolo devastanti, 1 italiano su 5 non farà vacanze' (2) Certo, magari io avrei lavorato più sul tema dei vaccini fuori Regione perché si è in vacanza, lo troverei più sensato come ragionamento'.

Dalle difficoltà del vaccino in vacanza al tampone per i viaggiatori Ue, al coprifuoco: i rischi per ... Il Sole 24 ORE Vaccini, in Veneto cambia…" Andiamo avanti a scartamento. NUOVA ORDINANZA DI ZAIA Nuova ordinanza di Zaia sulle spiagge: cambia la distanza fra gli. VACCINAZIONI Veneto, fatte oltre 2 milioni di dosi. IL PUNTO COVID Zaia in dire ...

Zaia: “Primi per vaccini!” Il Veneto è la prima regione d’Italia per vaccinazioni somministrate: lo ha confermato il Presidente Luca Zaia durante il consueto appuntamento con la stampa presso la sede della Protezione Civile di ...

