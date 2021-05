Vaccini in Toscana: nati nel 1976 e nel 1977 prenotazioni record. Doman il via per i nati nel 1978 e 1979 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Boom di prenotazioni per i Vaccini da parte di coloro che hanno 44 e 45 anni, in Toscana. Oltre 18mila prenotazioni in mezz'ora, quindi, per i nati nel 1976-1977: il portale regionale ha registrato 1.560 prenotazioni al minuto, oltre 6.000 nei primi quattro minuti. Lo fa sapere la Regione Toscana che oggi ha aperto le agende per le due fasce d'età, mettendo a disposizione oltre 150mila dosi di Pfizer L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 19 maggio 2021) Boom diper ida parte di coloro che hanno 44 e 45 anni, in. Oltre 18milain mezz'ora, quindi, per inel: il portale regionale ha registrato 1.560al minuto, oltre 6.000 nei primi quattro minuti. Lo fa sapere la Regioneche oggi ha aperto le agende per le due fasce d'età, mettendo a disposizione oltre 150mila dosi di Pfizer L'articolo proviene da Firenze Post.

