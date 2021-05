Vaccini, in Italia immunizzato il 15% della popolazione: il confronto con gli altri paesi (Di mercoledì 19 maggio 2021) Al 19 maggio 2021, il numero degli immunizzati in Italia – ossia che hanno completato il ciclo vaccinale – è pari a 9.049.348, ossia il 15,27 % della popolazione. Mentre il numero di Italiani che hanno ricevuto la prima dose di vaccino è pari a 28.382.984. Confrontando l’andamento delle campagne vaccinali di alcuni paesi europei, da dicembre 2020 a oggi, si vede come Germania e Spagna abbiano una più alta percentuale di cittadini vaccinati con almeno una dose rispetto all’Italia. Numeri più bassi, invece, per Francia e Portogallo. Anche se i dati sul numero di vaccinati totali mostrano l’Italia più avanti rispetto ad altri paesi: a parte la Spagna, in Italia ci sono più immunizzati di Francia, Belgio, Germania e ... Leggi su tpi (Di mercoledì 19 maggio 2021) Al 19 maggio 2021, il numero degli immunizzati in– ossia che hanno completato il ciclo vaccinale – è pari a 9.049.348, ossia il 15,27 %. Mentre il numero dini che hanno ricevuto la prima dose di vaccino è pari a 28.382.984. Confrontando l’andamento delle campagne vaccinali di alcunieuropei, da dicembre 2020 a oggi, si vede come Germania e Spagna abbiano una più alta percentuale di cittadini vaccinati con almeno una dose rispetto all’. Numeri più bassi, invece, per Francia e Portogallo. Anche se i dati sul numero di vaccinati totali mostrano l’più avanti rispetto ad: a parte la Spagna, inci sono più immunizzati di Francia, Belgio, Germania e ...

