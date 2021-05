Vaccini in farmacia nel Lazio dal primo giugno: come fare la prenotazione e quale siero verrà somministrato (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nel Lazio le somministrazioni per i Vaccini in farmacia inizieranno il 1 giugno. Si accede alla farmacia prescelta con le prenotazioni sul portale della Regione Lazio che saranno aperte dal 24 maggio. Nelle farmacie verrà somministrato il Johnson & Johnson. Vaccini in farmacia nel Lazio dal primo giugno: come fare la prenotazione Il prossimo fine settimana, il 22 e 23 maggio, ci sarà invece nel Lazio la seconda edizione Open day over 40 Astrazeneca. Si accede solo con ticket virtuale sulla App Ufirst presso 30 hub vaccinali in tutto il Lazio. Ed è fitto il calendario delle ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nelle somministrazioni per iininizieranno il 1. Si accede allaprescelta con le prenotazioni sul portale della Regioneche saranno aperte dal 24 maggio. Nelle farmacieil Johnson & Johnson.inneldallaIl prossimo fine settimana, il 22 e 23 maggio, ci sarà invece nella seconda edizione Open day over 40 Astrazeneca. Si accede solo con ticket virtuale sulla App Ufirst presso 30 hub vaccinali in tutto il. Ed è fitto il calendario delle ...

