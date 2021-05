Vaccini in farmacia da giugno, come ci si prenota? Quali dosi saranno disponibili? (Di mercoledì 19 maggio 2021) I Vaccini in farmacia dovrebbero arrivare a giugno. Federfarma al lavoro per rendere efficace il sistema. ROMA – I Vaccini in farmacia (come in azienda) dovrebbero arrivare a giugno. Le tempistiche ancora non sono chiare, ma il commissario Figliuolo è al lavoro con Federfarma per rendere efficace il sistema e consentire a tutti i cittadini di potersi vaccinare. Molto probabilmente non si andrà per età, ma tutti potranno sottoporsi alla vaccinazione presentando solo la tessera sanitaria. Ma anche su questo i ragionamenti sono in corso e nelle prossime settimane si avranno informazioni maggiori. I Vaccini a disposizione Federfarma e il commissario Figliuolo sono al lavoro sui Vaccini a disposizione. Marco Cossolo, presidente ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 19 maggio 2021) Iindovrebbero arrivare a. Federfarma al lavoro per rendere efficace il sistema. ROMA – Iinin azienda) dovrebbero arrivare a. Le tempistiche ancora non sono chiare, ma il commissario Figliuolo è al lavoro con Federfarma per rendere efficace il sistema e consentire a tutti i cittadini di potersi vaccinare. Molto probabilmente non si andrà per età, ma tutti potranno sottoporsi alla vaccinazione presentando solo la tessera sanitaria. Ma anche su questo i ragionamenti sono in corso e nelle prossime settimane si avranno informazioni maggiori. Ia disposizione Federfarma e il commissario Figliuolo sono al lavoro suia disposizione. Marco Cossolo, presidente ...

