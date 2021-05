Vaccini Covid, Beghin (M5s) al Parlamento europeo: “Liberate i brevetti, lo chiede il mondo intero. Stiamo proteggendo azionisti e dividendi” (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Voglio dirlo senza giri di parole: Liberate i brevetti. Non è solo il Movimento 5 stelle che lo chiede, ma il mondo intero. Il vicepresidente della Commissione europea Dombrovkis dice che è complicato, ma la complessità si affronta, non si evita, ancora di più quando in gioco ci sono delle vite“. Sono le parole dell’europarlamentare del M5s, Tiziana Beghin, intervenuta a Strasburgo per la sessione plenaria. “Se il mondo non ne esce, non ne usciremo nemmeno noi. E quindi basta fingere di proteggere l’innovazione, quando in realtà si stanno solo proteggendo azionisti e dividendi. Big Pharma ha ricevuto decine di miliardi pubblici per la ricerca e questi Vaccini li abbiamo pagati due volte, prima per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Voglio dirlo senza giri di parole:. Non è solo il Movimento 5 stelle che lo, ma il. Il vicepresidente della Commissione europea Dombrovkis dice che è complicato, ma la complessità si affronta, non si evita, ancora di più quando in gioco ci sono delle vite“. Sono le parole dell’europarlamentare del M5s, Tiziana, intervenuta a Strasburgo per la sessione plenaria. “Se ilnon ne esce, non ne usciremo nemmeno noi. E quindi basta fingere di proteggere l’innovazione, quando in realtà si stanno solo. Big Pharma ha ricevuto decine di miliardi pubblici per la ricerca e questili abbiamo pagati due volte, prima per ...

