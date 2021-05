Vaccini a Napoli, somministrazioni no stop per i 30enni: come prenotarsi (Di mercoledì 19 maggio 2021) Importante notizia per la campagna dei Vaccini a Napoli per la lotta all’epidemia da Covid-19. A partire da domani, giovedì 20 maggio dalle ore 22.00, si aprono le prenotazioni su piattaforma regionale per quanti, appartenenti alla fascia d’età 30-39, vorranno vaccinarsi. L’inoculazione avverrà nel corso della no stop organizzata dall’Asl Napoli 1 Centro per questo week end. Vaccini Napoli, da sabato il via alle somministrazioni no stop per la fascia di età 30-39 Infatti, appena terminate le vaccinazioni della giornata di sabato 22, prenderà il via una no stop che consentirà di vaccinarsi durante la notte a quanti avranno aderito (collegandosi alla piattaforma sarà possibile scegliere il centro vaccinale e la fascia oraria). I ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 19 maggio 2021) Importante notizia per la campagna deiper la lotta all’epidemia da Covid-19. A partire da domani, giovedì 20 maggio dalle ore 22.00, si aprono le prenotazioni su piattaforma regionale per quanti, appartenenti alla fascia d’età 30-39, vorranno vaccinarsi. L’inoculazione avverrà nel corso della noorganizzata dall’Asl1 Centro per questo week end., da sabato il via allenoper la fascia di età 30-39 Infatti, appena terminate le vaccinazioni della giornata di sabato 22, prenderà il via una noche consentirà di vaccinarsi durante la notte a quanti avranno aderito (collegandosi alla piattaforma sarà possibile scegliere il centro vaccinale e la fascia oraria). I ...

