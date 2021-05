Vaccini, a mezzogiorno scocca il turno degli over 40, ma solo per le prenotazioni. E sono in arrivo 52mila dosi Pfizer (Di mercoledì 19 maggio 2021) ANCONA - È il turno degli over 40. Da oggi sarà possibile prenotare, sulla piattaforma di Poste Italiane, l'appuntamento per ricevere il vaccino , anche se 'l'inizio delle somministrazioni per la ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 19 maggio 2021) ANCONA - È il40. Da oggi sarà possibile prenotare, sulla piattaforma di Poste Italiane, l'appuntamento per ricevere il vaccino , anche se 'l'inizio delle somministrazioni per la ...

Advertising

PoliticaNewsNow : La Gazzetta del Mezzogiorno - 'I vaccini anche in discoteca' - infoitinterno : VACCINI OVER 40, PIATTAFORMA ATTIVA DA LUNEDI A MEZZOGIORNO - MarsicaW : VACCINI OVER 40, DA MEZZOGIORNO APRE LA PIATTAFORMA PER LE PRENOTAZIONI - MarsicaW : VACCINI OVER 40, DA MEZZOGIORNO APRE LA PIATTAFORMA PER LE PRENOTAZIONI - reteabruzzocom : VACCINI OVER 40, PIATTAFORMA ATTIVA DA LUNEDI A MEZZOGIORNO -