Vaccinazioni in vacanza, Zaia: “Giusto fare seconda dose ai turisti” (Di mercoledì 19 maggio 2021) seconda dose di vaccino anti Covid in vacanza. A spingere in questa direzione Luca Zaia che, in un’intervista al Corriere della Sera, risponde alle parole di ieri di Francesco Paolo Figliuolo con cui il generale ha ribadito che le vacanze si devono programmare in funzione dell’appuntamento con il vaccino. “Io non credo che ci sia quello che viene in vacanza per farsi la seconda dose del vaccino. Ma se un turista se la deve fare, è Giusto che noi gliela facciamo. E non soltanto agli italiani: se ci autorizzano, anche agli stranieri”, afferma il presidente del Veneto che si dice “convinto che i turisti vadano accolti a braccia aperte. Dobbiamo tutelarli e coccolarli in tutte le maniere. Il fatto che ci siano prenotazioni ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 19 maggio 2021)di vaccino anti Covid in. A spingere in questa direzione Lucache, in un’intervista al Corriere della Sera, risponde alle parole di ieri di Francesco Paolo Figliuolo con cui il generale ha ribadito che le vacanze si devono programmare in funzione dell’appuntamento con il vaccino. “Io non credo che ci sia quello che viene inper farsi ladel vaccino. Ma se un turista se la deve, èche noi gliela facciamo. E non soltanto agli italiani: se ci autorizzano, anche agli stranieri”, afferma il presidente del Veneto che si dice “convinto che ivadano accolti a braccia aperte. Dobbiamo tutelarli e coccolarli in tutte le maniere. Il fatto che ci siano prenotazioni ...

