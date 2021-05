Vaccinazione, Figliuolo: “Regolare vacanze in funzione dell’appuntamento vaccinale” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il commissario straordinario all’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, ha parlato dei progressi della campagna di immunizzazione nel corso della visita al centro vaccinale Nelson Mandela Forum di Firenze. “Ora è possibile andare verso le aperture in maniera ordinata e sicura – ha affermato Figliuolo -. C’è stato un calo vertiginoso dei contagi, delle ospedalizzazioni e dei decessi dovuto anche all’ordinanza 6 che ha dato la priorità assoluta alle classi vulnerabili. Abbiamo davanti altre due-tre settimane in cui bisogna tenere la barra dritta. Io invito le Regioni a fare come sta facendo la Toscana a seguire in maniera armonica e ordinata il piano vaccinale”. Categorie e propaganda ”Io lo chiedo a tutti i presidenti di andare avanti con il piano – ha aggiunto – E’ facile farsi prendere da propagande, dire ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il commissario straordinario all’emergenza Covid, Francesco Paolo, ha parlato dei progressi della campagna di immunizzazione nel corso della visita al centroNelson Mandela Forum di Firenze. “Ora è possibile andare verso le aperture in maniera ordinata e sicura – ha affermato-. C’è stato un calo vertiginoso dei contagi, delle ospedalizzazioni e dei decessi dovuto anche all’ordinanza 6 che ha dato la priorità assoluta alle classi vulnerabili. Abbiamo davanti altre due-tre settimane in cui bisogna tenere la barra dritta. Io invito le Regioni a fare come sta facendo la Toscana a seguire in maniera armonica e ordinata il piano”. Categorie e propaganda ”Io lo chiedo a tutti i presidenti di andare avanti con il piano – ha aggiunto – E’ facile farsi prendere da propagande, dire ...

