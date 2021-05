Usa l’acqua per riempire le bottiglie di latte da mettere sul mercato (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un uomo è stato ripreso dal telefonino di un cittadino mentre riempiva le bottiglie di latte con dell’acqua di una fontana pubblica. Un atto indecoroso verso i consumatori che si affidano alla qualità dei rivenditori. L’atto di questo incivile è stato ancora una volta segnalato dal Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli. Si è trattato di un atto che in molti, secondo i commenti di facebook, sospettavano ma che nessuno aveva mai visto con i propri occhi. A questo punto quindi i cittadini devono iniziare a sospettare di qualsiasi cosa. Anche se gli incivili sono solo una piccola parte della città, ciò che è successo a Giugliano in Campania dimostra che possono avere troppo potere come miscelare il latte all’acqua prima di venderlo. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un uomo è stato ripreso dal telefonino di un cittadino mentre riempiva ledicon deldi una fontana pubblica. Un atto indecoroso verso i consumatori che si affidano alla qualità dei rivenditori. L’atto di questo incivile è stato ancora una volta segnalato dal Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli. Si è trattato di un atto che in molti, secondo i commenti di facebook, sospettavano ma che nessuno aveva mai visto con i propri occhi. A questo punto quindi i cittadini devono iniziare a sospettare di qualsiasi cosa. Anche se gli incivili sono solo una piccola parte della città, ciò che è successo a Giugliano in Campania dimostra che possono avere troppo potere come miscelare ilalprima di venderlo. L'articolo proviene da ...

