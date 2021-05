Usa condannano le frasi antisemite di Erdogan sul popolo ebraico. Il video (Di mercoledì 19 maggio 2021) Usa condannano le frasi antisemite di Erdogan sul popolo ebraico Milano, 19 mag. (askanews) – Poche righe decise nelle quali la posizione di Washington è ben chiara. “Gli Stati Uniti condannano fermamente i recenti commenti antisemiti del presidente Erdogan sul popolo ebraico e li trovano riprovevoli”. E ancora: “Esortiamo il presidente Erdogan e altri leader turchi ad astenersi da osservazioni incendiarie, che potrebbero incitare ulteriori violenze”, si legge. Il pericolo della polveriera del Medio Oriente è ben descritta dal portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price, dopo che il presidente turco ha accusato Israele di “terrorismo” contro i palestinesi e ha detto: “È nella loro natura”. “Sono ... Leggi su formiche (Di mercoledì 19 maggio 2021) UsaledisulMilano, 19 mag. (askanews) – Poche righe decise nelle quali la posizione di Washington è ben chiara. “Gli Stati Unitifermamente i recenti commenti antisemiti del presidentesule li trovano riprovevoli”. E ancora: “Esortiamo il presidentee altri leader turchi ad astenersi da osservazioni incendiarie, che potrebbero incitare ulteriori violenze”, si legge. Il pericolo della polveriera del Medio Oriente è ben descritta dal portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price, dopo che il presidente turco ha accusato Israele di “terrorismo” contro i palestinesi e ha detto: “È nella loro natura”. “Sono ...

Advertising

ALisimberti : RT @CCFCattaneo: Le demenziali politiche deflattive e depressive dell’Eurozona la condannano all’irrilevanza. Altro che blocco in grado di… - SimoPagliarini_ : Incredibile Erdigan e Turchia condannano azioni stupri omicidi usa Agon - CCFCattaneo : RT @CCFCattaneo: Le demenziali politiche deflattive e depressive dell’Eurozona la condannano all’irrilevanza. Altro che blocco in grado di… - marino29b : RT @CCFCattaneo: Le demenziali politiche deflattive e depressive dell’Eurozona la condannano all’irrilevanza. Altro che blocco in grado di… - GiovannaSandr16 : RT @CCFCattaneo: Le demenziali politiche deflattive e depressive dell’Eurozona la condannano all’irrilevanza. Altro che blocco in grado di… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa condannano Usa condannano le frasi antisemite di Erdogan sul popolo ebraico Poche righe decise nelle quali la posizione di Washington è ben chiara. 'Gli Stati Uniti condannano fermamente i recenti commenti antisemiti del presidente Erdogan sul popolo ebraico e li trovano riprovevoli'. E ancora: 'Esortiamo il presidente Erdogan e altri leader turchi ad astenersi ...

Usa condanna antisemitismo di Erdogan 2.00 Usa condanna antisemitismo di Erdogan Gli Usa "condannano" le recenti dichiarazioni "antisemite" e "deplorevoli" del presidente turco Erdogan. La posizione è contenuta in una dichiarazione ufficiale dell'amministrazione Biden che chiede alla ...

Gli Stati Uniti condannano i "commenti antisemiti" di Erdogan sul popolo ebraico la Repubblica Nave militare USA nello Stretto di Taiwan: ira Pechino Crescono le tensioni tra Washington e Pechino dopo l’invio da parte della Marina USA di una nave militare nello Stretto di Taiwan.

Usa la foto della Ferragni su Fb e si spaccia per malata terminale per farsi versare dei soldi Singolare processo per truffa i tribunale ad Asti. Napoletana condannata a 6 mesi per i 600 euro inviati da un astigiano di buon cuore.

Poche righe decise nelle quali la posizione di Washington è ben chiara. 'Gli Stati Unitifermamente i recenti commenti antisemiti del presidente Erdogan sul popolo ebraico e li trovano riprovevoli'. E ancora: 'Esortiamo il presidente Erdogan e altri leader turchi ad astenersi ...2.00condanna antisemitismo di Erdogan Gli" le recenti dichiarazioni "antisemite" e "deplorevoli" del presidente turco Erdogan. La posizione è contenuta in una dichiarazione ufficiale dell'amministrazione Biden che chiede alla ...Crescono le tensioni tra Washington e Pechino dopo l’invio da parte della Marina USA di una nave militare nello Stretto di Taiwan.Singolare processo per truffa i tribunale ad Asti. Napoletana condannata a 6 mesi per i 600 euro inviati da un astigiano di buon cuore.