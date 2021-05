Usa | Blinken a Lavrov | ' Stati Uniti vogliono relazioni stabili con Mosca'

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Il segretario di Stato americano, Antony, ha incontrato il suo omologo russo, Serghei, a margine della riunione del consiglio artico a Reykjavik, in Islanda. Gli'...

Gli Stati Uniti vogliono 'un rapporto stabile e prevedibile con la Russia', ha sottolineato, avvertendo che gli'risponderanno' in caso di azioni 'aggressive' da parte di Mosca.New York , 19 mag 21:36 - Il segretario di Stato, Antony, ha incontrato oggi il ministro degli Affari esteri svedese e presidente in esercizio dell'Osce, Ann Linde, a margine della riunione ministeriale del Consiglio artico a Reykjavik, ...Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha assicurato che gli Stati Uniti assieme ai loro partner e alleati saranno pronti a ...Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha incontrato il suo omologo russo, Serghei Lavrov, a margine della riunione del consiglio artico a Reykjavik, in Islanda. Gli Stati Uniti vogliono "u ...