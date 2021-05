Uomini e donne, rovinosa caduta per Tina Cipollari: Gianni Sperti immortala tutto (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo aver commentato in tv, in più occasioni, la recente caduta che ha visto l'acerrima nemica Gemma Galgani protagonista sui gradini di Uomini e donne, Tina Cipollari è cascata a terra proprio in occasione di un nuovo appuntamento con il dating-show di Canale 5. A renderlo noto, è l'altro opinionista tv del format, Gianni Sperti, attraverso una comunicazione pubblicata via social. Uomini e donne, Gianni Sperti svela la caduta di Tina Cipollari In queste ore Gianni Sperti, opinionista storico di Uomini e donne, ha sorpreso il web condividendo tra le storie su Instagram il video ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo aver commentato in tv, in più occasioni, la recenteche ha visto l'acerrima nemica Gemma Galgani protagonista sui gradini diè cascata a terra proprio in occasione di un nuovo appuntamento con il dating-show di Canale 5. A renderlo noto, è l'altro opinionista tv del format,, attraverso una comunicazione pubblicata via social.svela ladiIn queste ore, opinionista storico di, ha sorpreso il web condividendo tra le storie su Instagram il video ...

Advertising

graziano_delrio : C’era uno stato di necessità evidente: salvare vite umane. Non lo dice più solo la nostra solidarietà alle vicende… - gualtierieurope : Un’ottima notizia l’approvazione in Consiglio @RegioneLazio di una legge che favorisce la #paritàsalariale tra uomi… - il_pucciarelli : Non vorrei smentire Conti, ma l'appellativo renziano/a viene utilizzato comunemente, per uomini e donne, basta apri… - millaa0210 : RT @F0LLI4: giulia a uomini e donne sangiovanni: #sangiocaputmundi - BiancoCritico : RT @ClassiCultit: Alberto Angela racconta Roma al tempo di Nerone. Gli uomini e le donne de L’ultimo giorno di Roma ignorano il devastante… -