Uomini e Donne, nella registrazione di oggi Maria De Filippi ha offerto un lavoro a Giacomo Czerny! (Di mercoledì 19 maggio 2021) Durante la giornata di oggi, mercoledì 19 maggio, è stata registrata la scelta di Giacomo Czerny. Il giovane tronista di Uomini e Donne ha scelto Martina, a discapito dell'altra corteggiatrice scesa per lui, Carolina. Le colleghe de IlVicoloDelleNews.it ci hanno fornito ulteriori anticipazioni su quello che è successo durante la puntata. A quanto pare la padrona di casa, Maria De Filippi, ha offerto un lavoro al video maker: Durante la puntata Maria De Filippi ha detto di essere rimasta molto affascinata dal modo di lavorare di Giacomo come video-maker (ricordate il video di presentazione? Maria sottolineò il fatto che lo avesse fatto interamente lui e che era molto bello), al punto ...

