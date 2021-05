Uomini e Donne, nella registrazione di oggi Maria De Filippi ha offerto un lavoro a Giacomo Czerny! (Di mercoledì 19 maggio 2021) Durante la giornata di oggi, mercoledì 19 maggio, è stata registrata la scelta di Giacomo Czerny. Il giovane tronista di Uomini e Donne, dopo un percorso molto intenso, ha scelto Martina, a discapito dell’altra corteggiatrice scesa per lui, Carolina. Le colleghe de IlVicoloDelleNews.it ci hanno fornito ulteriori anticipazioni su quello che è successo durante la puntata. A quanto pare, dopo che Czerny ha comunicato la sua decisione di uscire con la Grado, la padrona di casa, Maria De Filippi, gli ha offerto un lavoro nel ruolo di video maker presso i suoi studi: Durante la puntata Maria De Filippi ha detto di essere rimasta molto affascinata dal modo di lavorare di Giacomo come video-maker (ricordate ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 19 maggio 2021) Durante la giornata di, mercoledì 19 maggio, è stata registrata la scelta diCzerny. Il giovane tronista di, dopo un percorso molto intenso, ha scelto Martina, a discapito dell’altra corteggiatrice scesa per lui, Carolina. Le colleghe de IlVicoloDelleNews.it ci hanno fornito ulteriori anticipazioni su quello che è successo durante la puntata. A quanto pare, dopo che Czerny ha comunicato la sua decisione di uscire con la Grado, la padrona di casa,De, gli haunnel ruolo di video maker presso i suoi studi: Durante la puntataDeha detto di essere rimasta molto affascinata dal modo di lavorare dicome video-maker (ricordate ...

