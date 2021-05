Uomini e Donne, Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto nel cast di Temptation Island? La risposta della coppia (Di mercoledì 19 maggio 2021) Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto sono in ordine di tempo l’ultima coppia uscita da Uomini e Donne, nonché la più giovane, lui 20 anni e lei 19. I due hanno recentemente fatto una diretta Instagram per raccontarsi ai loro followers. La coppia ha anzitutto smentito assolutamente le voci di una possibile crisi e anticipato che dopo l’estate potrebbero andare a convivere. Queste le parole del ragazzo: Stanno a girà delle voci che stiamo in crisi ma non capisco, non ci sta proprio una motivazione. Non stiamo in crisi, anzi. Stiamo tutti i giorni insieme. Massimiliano e Vanessa hanno anche risposto alle numerose domande dei fan. Tra quelle più gettonate, come sempre accade con le coppie fresche di percorso nel dating ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 19 maggio 2021)sono in ordine di tempo l’ultimauscita da, nonché la più giovane, lui 20 anni e lei 19. I due hanno recentemente fatto una diretta Instagram per raccontarsi ai loro followers. Laha anzitutto smentito assolutamente le voci di una possibile crisi e anticipato che dopo l’estate potrebbero andare a convivere. Queste le parole del ragazzo: Stanno a girà delle voci che stiamo in crisi ma non capisco, non ci sta proprio una motivazione. Non stiamo in crisi, anzi. Stiamo tutti i giorni insieme.hanno anche risposto alle numerose domande dei fan. Tra quelle più gettonate, come sempre accade con le coppie fresche di percorso nel dating ...

