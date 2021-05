Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 19/05/21 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Oggi pomeriggio un brivido è corso lungo la mia schiena. Mentre ascoltavo le parole che Luca Zanforlin stava rivolgendo a Gemma Galgani, un’immagine è balenata nella mia mente. E ho avuto paura. Quando lo storico autore di Queen Mary, dopo aver assistito a venti minuti di pagliacciata a centro studio con Aldo Farella, ha chiesto alla dama “Ma hai mai provato un sentimento d’amore per una donna? Perché magari forse bisogna cambiare, no? Siccome li abbiamo provati, un po’ di ometti, magari spostiamo… La vita è sperimentazione!” e Gemmona gli ha risposto giuliva “Perché no, potrei provare, veramente! Potrebbe essere, perché per me l’amore è universale! Non lo escludo…” ho avuto DAVVERO paura. Perché nell’ultimo decennio (abbondante, ormai) la Galgani ha visto sfilare di fronte a sé ogni tipo d’uomo. Alti e bassi, magri e rotondetti, ipertricotici e calvi, acculturati e grezzi, giovani e ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 19 maggio 2021) Oggi pomeriggio un brivido è corso lungo la mia schiena. Mentre ascoltavo le parole che Luca Zanforlin stava rivolgendo a Gemma Galgani, un’immagine è balenata nella mia mente. E ho avuto paura. Quando lo storico autore di Queen Mary, dopo aver assistito a venti minuti di pagliacciata a centro studio con Aldo Farella, ha chiesto alla dama “Ma hai mai provato un sentimento d’amore per una donna? Perché magari forse bisogna cambiare, no? Siccome li abbiamo provati, un po’ di ometti, magari spostiamo… La vita è sperimentazione!” e Gemmona gli ha risposto giuliva “Perché no, potrei provare, veramente! Potrebbe essere, perché per me l’amore è universale! Non lo escludo…” ho avuto DAVVERO paura. Perché nell’ultimo decennio (abbondante, ormai) la Galgani ha visto sfilare di fronte a sé ogni tipo d’uomo. Alti e bassi, magri e rotondetti, ipertricotici e calvi, acculturati e grezzi, giovani e ...

