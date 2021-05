Uomini e donne, Giacomo Czerny ha scelto: ecco chi (Di mercoledì 19 maggio 2021) Poche ore fa è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne e Giacomo ha fatto la sua scelta definitiva tra Martina e Carolina GiacomoCon la scelta di Giacomo Czerny possiamo dire che si è concluso il percorso di tutti e tre i tronisti di Uomini e donne. Oggi, 19 maggio è stata registrata una nuova puntata che ha visto per l’appunto la scelta del ventenne. Grande attesa e ansia da parte delle fans che attendevano questo giorno già da diverse settimane. Ma chi ha preferito tra Carolina e Martina? Andiamo a vedere insieme… Giacomo Czerny ha fatto la sua scelta Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne che stanno circolando in queste ore sul web, ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 19 maggio 2021) Poche ore fa è stata registrata una nuova puntata diha fatto la sua scelta definitiva tra Martina e CarolinaCon la scelta dipossiamo dire che si è concluso il percorso di tutti e tre i tronisti di. Oggi, 19 maggio è stata registrata una nuova puntata che ha visto per l’appunto la scelta del ventenne. Grande attesa e ansia da parte delle fans che attendevano questo giorno già da diverse settimane. Ma chi ha preferito tra Carolina e Martina? Andiamo a vedere insieme…ha fatto la sua scelta Nel dettaglio, le anticipazioni diche stanno circolando in queste ore sul web, ...

Advertising

graziano_delrio : C’era uno stato di necessità evidente: salvare vite umane. Non lo dice più solo la nostra solidarietà alle vicende… - il_pucciarelli : Non vorrei smentire Conti, ma l'appellativo renziano/a viene utilizzato comunemente, per uomini e donne, basta apri… - Pontifex_it : A tutti gli uomini e le donne del mondo chiedo di impiegare bene i doni che il Signore ci ha affidato per conservar… - vallegiorgio41 : RT @vallegiorgio41: E SE DICI CHE FANNO RIBREZZO COME DONNE E COME UOMINI, che cazzo mi fanno...??????? - vallegiorgio41 : E SE DICI CHE FANNO RIBREZZO COME DONNE E COME UOMINI, che cazzo mi fanno...??????? -