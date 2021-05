Uomini e Donne, Gemma Galgani piange e si dispera: la coppia le spezza il cuore (Di mercoledì 19 maggio 2021) L’arrivo in studio di una coppia ha scatenato la reazione di Gemma Galgani che non si è trattenuta ed è stata protagonista di un vero e proprio sfogo disperato. Momento… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 19 maggio 2021) L’arrivo in studio di unaha scatenato la reazione diche non si è trattenuta ed è stata protagonista di un vero e proprio sfogoto. Momento… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Pontifex_it : A tutti gli uomini e le donne del mondo chiedo di impiegare bene i doni che il Signore ci ha affidato per conservar… - matteosalvinimi : La giustizia oggi dice che ho fatto il mio dovere da Ministro. Dedico questa decisione ai miei figli, agli italiani… - mannocchia : Propaganda Live è una comunità che ha ospitato me e tante storie a cui sentivamo il bisogno di dare voce. Uomini e… - chryselephanto : RT @OizaQueensday: È uscito un rapporto di Intersos per sullo sfruttamento di donne e uomini migranti a Borgo Mezzanone (Puglia). Ci sono t… - AntoBruno10 : Perché gli uomini e le donne infedeli non lasciano i propri partners? Per comodo!!!! -