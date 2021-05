Uomini e Donne anticipazioni registrazione 19 Maggio 2021, Giacomo Czerny ha scelto: lei ha risposto di sì (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il tronista Giacomo Czerny ha scelto durante la registrazione di Uomini e Donne tenutasi mercoledì 19 Maggio 2021 negli studi Elios di Roma: la prescelta è Martina Grado. La corteggiatrice bruna era partita in svantaggio rispetto alla rivale, Carolina Ronca, verso la quale invece Giacomo aveva dichiarato di aver avuto una sorta di colpo di fulmine. Con la sua pazienza, la sua dolcezza e la grande attenzione ai desideri del tronista, Martina alla fine gli è entrata nel cuore, come ha affermato lui stesso. E giorno dopo giorno è cresciuta in lui la voglia di viversela fuori, di provare a capire come andrà lontano dalle telecamere perché ci sono tutti i presupposti affinché nasca una bella storia d’amore. Martina Grado ha subito ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il tronistahadurante laditenutasi mercoledì 19negli studi Elios di Roma: la prescelta è Martina Grado. La corteggiatrice bruna era partita in svantaggio rispetto alla rivale, Carolina Ronca, verso la quale inveceaveva dichiarato di aver avuto una sorta di colpo di fulmine. Con la sua pazienza, la sua dolcezza e la grande attenzione ai desideri del tronista, Martina alla fine gli è entrata nel cuore, come ha affermato lui stesso. E giorno dopo giorno è cresciuta in lui la voglia di viversela fuori, di provare a capire come andrà lontano dalle telecamere perché ci sono tutti i presupposti affinché nasca una bella storia d’amore. Martina Grado ha subito ...

