Uomini e donne: anticipazioni oggi 19 maggio. Lasciata bollente d Gemma (Di mercoledì 19 maggio 2021) Che cosa accadrà nella nuova puntata di Uomini e donne? oggi, mercoledì 19 maggio 2021 chi si accomoderà al centro dello studio del dating show di Maria De Filippi? Dopo gli scontri tra Riccardo Guarnieri, Ida Platano e Roberta di Padova, un nuovo scontro andrà in scena. Tra chi? Scopriamolo insieme… È tempo della terza puntata di Uomini e donne di Maria De Filippi. Il programma di Mediaset Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 19 maggio 2021) Che cosa accadrà nella nuova puntata di, mercoledì 192021 chi si accomoderà al centro dello studio del dating show di Maria De Filippi? Dopo gli scontri tra Riccardo Guarnieri, Ida Platano e Roberta di Padova, un nuovo scontro andrà in scena. Tra chi? Scopriamolo insieme… È tempo della terza puntata didi Maria De Filippi. Il programma di Mediaset Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Pontifex_it : A tutti gli uomini e le donne del mondo chiedo di impiegare bene i doni che il Signore ci ha affidato per conservar… - matteosalvinimi : La giustizia oggi dice che ho fatto il mio dovere da Ministro. Dedico questa decisione ai miei figli, agli italiani… - mannocchia : Propaganda Live è una comunità che ha ospitato me e tante storie a cui sentivamo il bisogno di dare voce. Uomini e… - tripps42 : @rimbvaud La leva è obbligatoria per uomini e donne, ebrei e drusi, mentre è volontaria per gli arabi israeliani. S… - zazoomblog : Uomini e Donne la lite tra Riccardo e Armando è stata tagliata? Polemiche sui social - #Uomini #Donne #Riccardo… -