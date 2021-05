Università, Luca Abete incontra gli studenti della Parthenope: Giovani del Sud non smettete mai di sognare, #NonCiFermaNessuno (Di mercoledì 19 maggio 2021) La campagna sociale #NonCiFermaNessuno di Luca Abete, arriva a Napoli per la nona delle dieci tappe previste dal tour motivazionale universitario che, quest’anno celebra la settima edizione. Il noto inviato di Striscia la Notizia, dal 2014 incontra gli studenti universitari italiani per parlare di coraggio, paure da affrontare e sconfitte capaci di diventare occasione di crescita personale. Un format collaudato che vanta la medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il patrocinio morale della Conferenza dei Rettori Italiani (Crui). Causa pandemia il format si è trasformato in un piacevole talk show digitale con ospiti, contributi video e la partecipazione di decine di studenti che intervengono in diretta per raccontare la loro ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 19 maggio 2021) La campagna socialedi, arriva a Napoli per la nona delle dieci tappe previste dal tour motivazionale universitario che, quest’anno celebra la settima edizione. Il noto inviato di Striscia la Notizia, dal 2014gliuniversitari italiani per parlare di coraggio, paure da affrontare e sconfitte capaci di diventare occasione di crescita personale. Un format collaudato che vanta la medaglia del PresidenteRepubblica Sergio Mattarella e il patrocinio moraleConferenza dei Rettori Italiani (Crui). Causa pandemia il format si è trasformato in un piacevole talk show digitale con ospiti, contributi video e la partecipazione di decine diche intervengono in diretta per raccontare la loro ...

