Unione europea: aumentare la produzione dei vaccini. Pronti ad esaminare le deroghe sui brevetti (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, nel suo intervento al Parlamento europeo sottolinea che i vaccini devono essere accessibili a prezzi abbordabili Leggi su rainews (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il vicepresidente esecutivo della Commissione, Valdis Dombrovskis, nel suo intervento al Parlamento europeo sottolinea che idevono essere accessibili a prezzi abbordabili

