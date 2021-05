Unieuro | CdA al lavoro su piano strategico Istituita la carica di Chief Strategy Officer

(Di mercoledì 19 maggio 2021) (Teleborsa) – Il CdA di, quotata sul segmento STAR e leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, si è riunito oggi per analizzare le linee guida preliminari delche sarà successivamente oggetto di analisi nella sua interezza ed approvazione da parte del consiglio nelle prossime settimane. La società, si legge in una nota, prevede di convocare un evento virtuale dedicato alla comunità finanziaria (ad oggi previsto per il 10 giugno) per presentare il. Nella riunione odierna il consiglio di amministrazione ha anche istituito ladi, che opererà a diretto riporto del consiglio di amministrazione, assumendo la responsabilità della definizione e ...

