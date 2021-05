Ungheria | cancellata la legge anti-Soros di Orban Ma per le Ong anche le nuove regole sono incostituzionali

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Il parlamento ungherese ha approvato una nuovasulle organizzazioni non governative, abrogando la cosiddetta“Stop” contro cui si era pronunciata la Corte di giustizia europea l’anno scorso. In una sentenza dello scorso giugno, il tribunale con sede a Lussemburgo aveva dichiarato che laapprovata nel 2017 aveva “introdotto restrizioni discriminatorie e ingiustificate”, obbligando le Ong che ricevono finanziamenti esteri a rendere pubblici i propri finanziatori e a registrarsi. Una sentenza che Amnesty International aveva definito “storica” e che Bruxelles ha chiesto a più riprese di rispettare, avviando una procedura di infrazione a febbraio.la nuovatuttavia ha sollevato preoccupazioni nel mondo delle ong, che ne mettendo in dubbio la ...

