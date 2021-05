Una Vita anticipazioni: Santiago muore per un attentato ad Acacias? (Di mercoledì 19 maggio 2021) Vediamo insieme alcune anticipazioni per quanto riguarda la soap opera Una Vita, dove sembra che Santiago perda la Vita. Cosa succede nelle prossime puntate a Santiago?Come sappiamo tutti i giorni abbiamo modo di vedere la soap opera in onda su Mediaset, Una Vita, che riesce a tenere incollati al piccolo schermo moltissime persone. Vediamo alcune interessanti anticipazioni su quello che succederà nelle prossime puntate. Una Vita anticipazioni Cerchiamo di vedere insieme che cosa possiamo vedere nelle prossime puntate per quanto riguarda Una Vita, dove Genoveva ordina di uccidere Santiago, ma che in realtà non è lui, ma Israel. Marcia, nel frattempo è finita in carcere ed è stata ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 19 maggio 2021) Vediamo insieme alcuneper quanto riguarda la soap opera Una, dove sembra cheperda la. Cosa succede nelle prossime puntate a?Come sappiamo tutti i giorni abbiamo modo di vedere la soap opera in onda su Mediaset, Una, che riesce a tenere incollati al piccolo schermo moltissime persone. Vediamo alcune interessantisu quello che succederà nelle prossime puntate. UnaCerchiamo di vedere insieme che cosa possiamo vedere nelle prossime puntate per quanto riguarda Una, dove Genoveva ordina di uccidere, ma che in realtà non è lui, ma Israel. Marcia, nel frattempo è finita in carcere ed è stata ...

