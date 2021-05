Una Vita, anticipazioni oggi 19 maggio: il cadavere di Ursula è ritrovato da Mendez (Di mercoledì 19 maggio 2021) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 19 maggio 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap spagnola su Canale 5 alle 14.10? Dopo aver sparato a Ursula, Santiago-Israel ha una discussione con Genoveva perchè la Salmeron lo ha pagato con un assegno e non con i contanti. Ma così non si sbarazzano del cadavere di Ursula, che viene rinvenuto poco dopo da Mendez. Dopo aver ucciso Ursula, Santiago-Israel Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 19 maggio 2021)“Una”, puntata del 192021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap spagnola su Canale 5 alle 14.10? Dopo aver sparato a, Santiago-Israel ha una discussione con Genoveva perchè la Salmeron lo ha pagato con un assegno e non con i contanti. Ma così non si sbarazzano deldi, che viene rinvenuto poco dopo da. Dopo aver ucciso, Santiago-Israel Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

c_appendino : Una vita a cercare il nostro centro di gravità permanente, e svegliarsi un mattino scoprendo quanto per molti di no… - Radio3tweet : Rimangono le sue parole e le sue canzoni, e con loro la testimonianza di una vita spesa a superarsi. Rimane l'invit… - _Carabinieri_ : Porto San Giorgio (MC), #18maggio 1977: una banda criminale viene sorpresa da una pattuglia dei #Carabinieri di Fer… - Aferdit78355557 : RT @corte_rosaria: Un sorriso per salutare la vita, una preghiera per benedire la tua giornata, un messaggio per augurarti un sereno Bu… - partigianovegan : RT @EssereAnimali: ?? I nostri investigatori hanno accompagnato una giornalista di @cartabianca3, il programma di Bianca Berlinguer, in alcu… -