Una vita anticipazioni | è il finto Santiago il padre del bambino che Genoveva aspetta?

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Che cosa succederà nella puntata di Unain onda 20 maggio 2021? Lo scopriamo come sempre con le ultime news che arrivano da Acacias 38. Nell’episodio di domani, vedremo la prima parte della puntata 1172 della soap spagnola. Come avrete visto, mentre Mendez era a casa die Felipe riceve la notizia: il cadavere di una donna è stato ritrovato poco fuori dal paese. Non sembrano esserci dubbi: il corpo ritrovato dovrebbe essere quello di Ursula.sembra essere sotto choc mentre Felipe non sa chi possa aver ucciso la Dicenta…L’avvocato non immaginerebbe mai che dietro alla morte di Ursula ci sia la donna che sta per sposare. Eppure dovrebbe rifletterci visto che, la Dicenta gli aveva appena rivelato molte cose sul conto della vedova Bryce… Ma vediamo adesso la trama della puntata di Unain onda ...