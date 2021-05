Una Vita, anticipazioni 20 maggio: Acacias sotto shock per la morte di Ursula (Di mercoledì 19 maggio 2021) Una Vita, anticipazioni 20 maggio: shock ad Acacias, perché è stato rinvenuto il cadavere di Ursula, ma intanto c’è anche una buona notizia. Una Vita, anticipazioni 20 maggio: Bellita migliora e José tace su Margarita Finalmente Bellita dà segni di ripresa. Si meraviglia che Margarita non sia con lei, ma José non vuole dire (o che venga detto) alla moglie cos’è successo, per paura che peggiori di nuovo. Il quartiere è sconvolto perché Ursula è stata trovata morta. Le indagini iniziano Poco ci è voluto per trovare il cadavere di Ursula Dicenta sulla neve. Tutto il quartiere è in subbuglio. I primi a ricevere la macabra notizia, dal Commissario Mendez, sono stati Genoveva e Felipe. La Salmeron si è ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 19 maggio 2021) Una20ad, perché è stato rinvenuto il cadavere di, ma intanto c’è anche una buona notizia. Una20: Bellita migliora e José tace su Margarita Finalmente Bellita dà segni di ripresa. Si meraviglia che Margarita non sia con lei, ma José non vuole dire (o che venga detto) alla moglie cos’è successo, per paura che peggiori di nuovo. Il quartiere è sconvolto perchéè stata trovata morta. Le indagini iniziano Poco ci è voluto per trovare il cadavere diDicenta sulla neve. Tutto il quartiere è in subbuglio. I primi a ricevere la macabra notizia, dal Commissario Mendez, sono stati Genoveva e Felipe. La Salmeron si è ...

