Una vita, anticipazioni 19 maggio: Genoveva si finge sconvolta

La morte di Ursula avrà importanti ripercussioni nelle vicende di Una vita. Le anticipazioni relative alla puntata di oggi 19 maggio, rivelano che il commissario Mendez ritroverà il cadavere della Dicenta e metterà al corrente della morte della donna, Felipe e Genoveva e quest'ultima si fingerà sconvolta. Nel frattempo, Bellita si riprenderà e chiederà scusa alla sua famiglia per averla trascurata. Infine, i domestici decideranno di festeggiare l'ultimo dell'anno nel pomeriggio.

Una vita, trama 19 maggio: Bellita si riprenderà e chiederà scusa a tutta la famiglia

La famiglia Dominguez, potrà finalmente rilassarsi un po' dopo aver passato dei momenti davvero terribile a causa della salute di Bellita. Quest'ultima, infatti, proprio quando sembrava ...

