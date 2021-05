Una valanga ha ucciso due alpinisti in Alto Adige (Di mercoledì 19 maggio 2021) AGI - Due scialpinisti sono morti travolti da una valanga sul Gran Zebrù sopra l'abitato di Solda in Alto Adige. La tragedia si è consumata oggi attorno alle ore 12,30 e sul luogo sono intervenuti i soccorritori portati in quota con gli elicotteri. La massa nevosa ha coinvolto complessivamente quattro persone: i due feriti sono stati trasferito al rifugio Pizzini. L'incidente a circa 3.500 metri di quota lungo la via normale che conduce alla vetta del Gran Zebrù (Koenigsspitze) posta a 3.851 metri. I quattro escursionisti stavano procedendo in cordata su un tratto misto roccia e neve quando la slavina ha investito e fatto precipitare due di loro. Sul luogo è intervenuto il soccorso alpino di Solda dalla vicina Sondrio e Bormio, e i carabinieri. Le operazioni di soccorso e recupero sono state rese difficili dalla fitta ... Leggi su agi (Di mercoledì 19 maggio 2021) AGI - Due scisono morti travolti da unasul Gran Zebrù sopra l'abitato di Solda in. La tragedia si è consumata oggi attorno alle ore 12,30 e sul luogo sono intervenuti i soccorritori portati in quota con gli elicotteri. La massa nevosa ha coinvolto complessivamente quattro persone: i due feriti sono stati trasferito al rifugio Pizzini. L'incidente a circa 3.500 metri di quota lungo la via normale che conduce alla vetta del Gran Zebrù (Koenigsspitze) posta a 3.851 metri. I quattro escursionisti stavano procedendo in cordata su un tratto misto roccia e neve quando la slavina ha investito e fatto precipitare due di loro. Sul luogo è intervenuto il soccorso alpino di Solda dalla vicina Sondrio e Bormio, e i carabinieri. Le operazioni di soccorso e recupero sono state rese difficili dalla fitta ...

Advertising

AnsaTrentinoAA : Valanga sul Gran Zebrù travolge scialpinisti, due morti. Una terza persona è stata ferita lievemente |#ANSA - llauuuu_ : RT @cazzovazz: comunque io avrei paura scusate una valanga di ragazzine che mi viene addosso io scapperei so sincera - Giupdis : @___Silvi__ @perchetendenza @ddlovato Purtroppo basta qualche straccione di docente anglosassone che dica loro che… - laaaviane : RT @cazzovazz: comunque io avrei paura scusate una valanga di ragazzine che mi viene addosso io scapperei so sincera - issAnnaMaria : RT @cazzovazz: comunque io avrei paura scusate una valanga di ragazzine che mi viene addosso io scapperei so sincera -

Ultime Notizie dalla rete : Una valanga Bolzano. Valanga sul Gran Zebrù, 2 scialpinisti morti Incidenti montagna. Una valanga sul Gran Zebrù nel gruppo Ortles - Cevedale ha travolto e ucciso due scialpinisti. Una terza persona è stata ferita lievemente. Stando alle prime informazioni il ferito sarebbe stato ...

Call of Duty Warzone: Rambo e Nakatomi Plaza protagonisti nel nuovo trailer I riferimenti ovviamente non mancano, possiamo vedere ad esempio lo spietato Rambo fare fuori una valanga di nemici nella campagna aperta di Verdansk, mentre John McClaine alle prese con un condotto ...

Una valanga ha ucciso due alpinisti in Alto Adige AGI - Agenzia Giornalistica Italia Bolzano. Valanga sul Gran Zebrù, 2 scialpinisti morti Una valanga sul Gran Zebrù nel gruppo Ortles-Cevedale ha travolto e ucciso due scialpinisti. Una terza persona è stata ferita lievemente. Stando alle prime informazioni il ferito sarebbe stato ...

Valanga sul Gran Zebrù travolge alpinisti: due morti e un ferito in Trentino Alto Adige Valanga sul Gran Zebrù poco dopo le ore 12 di oggi, mercoledì 19 maggio. La massa di neve ha travolto alcuni alpinisti , provocando ...

Incidenti montagna.sul Gran Zebrù nel gruppo Ortles - Cevedale ha travolto e ucciso due scialpinisti.terza persona è stata ferita lievemente. Stando alle prime informazioni il ferito sarebbe stato ...I riferimenti ovviamente non mancano, possiamo vedere ad esempio lo spietato Rambo fare fuoridi nemici nella campagna aperta di Verdansk, mentre John McClaine alle prese con un condotto ...Una valanga sul Gran Zebrù nel gruppo Ortles-Cevedale ha travolto e ucciso due scialpinisti. Una terza persona è stata ferita lievemente. Stando alle prime informazioni il ferito sarebbe stato ...Valanga sul Gran Zebrù poco dopo le ore 12 di oggi, mercoledì 19 maggio. La massa di neve ha travolto alcuni alpinisti , provocando ...