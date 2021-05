UN POSTO AL SOLE, le anticipazioni ufficiali di giovedì 20 maggio 2021 (Di mercoledì 19 maggio 2021) giovedì 20 maggio andrà in onda l’episodio numero 5.699 di Un POSTO al SOLE, appartenente al 1.140° blocco. Come ogni sera, dal lunedì al venerdì, andrà in onda alle ore 20:45 circa su Rai 3. Ma cosa succederà? Ecco le trame ufficiali, fornite in esclusiva dall’ufficio stampa Rai alla nostra redazione! Mentre Filippo (Michelangelo Tommaso) prova a mediare perché il padre trovi un accordo per la vendita dei terreni, Pietro (Simon Grechi) sembra aver trovato il modo per vendicarsi di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli). In procinto di lasciare Palazzo Palladini, Samuel (Samuele Cavallo) si gioca tutte le sue carte con Speranza (MariaSOLE Di Maio). Vittorio (Amato D’Auria), intanto, cerca di tenersi lontano dalla ragazza, ma non è così semplice. Vi ricordiamo che ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 19 maggio 2021)20andrà in onda l’episodio numero 5.699 di Unal, appartenente al 1.140° blocco. Come ogni sera, dal lunedì al venerdì, andrà in onda alle ore 20:45 circa su Rai 3. Ma cosa succederà? Ecco le trame, fornite in esclusiva dall’ufficio stampa Rai alla nostra redazione! Mentre Filippo (Michelangelo Tommaso) prova a mediare perché il padre trovi un accordo per la vendita dei terreni, Pietro (Simon Grechi) sembra aver trovato il modo per vendicarsi di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli). In procinto di lasciare Palazzo Palladini, Samuel (Samuele Cavallo) si gioca tutte le sue carte con Speranza (MariaDi Maio). Vittorio (Amato D’Auria), intanto, cerca di tenersi lontano dalla ragazza, ma non è così semplice. Vi ricordiamo che ...

