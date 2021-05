Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 19 maggio: chi vuole rovinare Roberto oltre ad Abbate? (Di mercoledì 19 maggio 2021) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 19 maggio 2021. Cosa vedremo nel nuovo episodio su Rai 3 alle 20.40? Pietro Abbate contatta un vecchio nemico di Roberto Ferri. Di chi si tratta? Come mai Abbate si è alleato con lui per distruggere l’imprenditore? Ferri si rende conto che Pietro non si fermerà fino a quando non lo avrà annientato. Abbate contatta a sorpresa uno storico nemico di Roberto. Abbate Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 19 maggio 2021)“Unal”, puntata del 192021. Cosa vedremo nel nuovo episodio su Rai 3 alle 20.40? Pietrocontatta un vecchio nemico diFerri. Di chi si tratta? Come maisi è alleato con lui per distruggere l’imprenditore? Ferri si rende conto che Pietro non si fermerà fino a quando non lo avrà annientato.contatta a sorpresa uno storico nemico diArticolo completo: dal blog SoloDonna

