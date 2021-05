Un ponte di vetro solo per tigri e leoni (Di mercoledì 19 maggio 2021) Una passerella di vetro, quasi come in un’insolita sfilata di moda, dedicata esclusivamente alle tigri e i leoni è realtà. Si tratta dell’ultima novità del Dassow Tiger Park, aperto nel 2003, che consente di vedere i predatori da posizioni davvero singolari. Nelle foto c’è, ad esempio, la giovane leonessa Ava, di appena dieci mesi, che è stata la prima a provare l’attrazione. Dal basso, infatti, i visitatori dello zoo potranno ammirare le zampe, la coda e le espressioni degli animali che dal canto loro li osserveranno tramite il vetro. Il parco, che ha riaperto ai visitatori questo mese, si trova a Dassow, una città che si trova nella Meclemburgo-Pomerania Anteriore, in Germania. Wired. Leggi su wired (Di mercoledì 19 maggio 2021) Una passerella di, quasi come in un’insolita sfilata di moda, dedicata esclusivamente allee iè realtà. Si tratta dell’ultima novità del Dassow Tiger Park, aperto nel 2003, che consente di vedere i predatori da posizioni davvero singolari. Nelle foto c’è, ad esempio, la giovane leonessa Ava, di appena dieci mesi, che è stata la prima a provare l’attrazione. Dal basso, infatti, i visitatori dello zoo potranno ammirare le zampe, la coda e le espressioni degli animali che dal canto loro li osserveranno tramite il. Il parco, che ha riaperto ai visitatori questo mese, si trova a Dassow, una città che si trova nella Meclemburgo-Pomerania Anteriore, in Germania. Wired.

