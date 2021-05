(Di mercoledì 19 maggio 2021) Ora possiamo farci un'idea di come potrebbe essere il prossimodigrazie ai render forniti da @Ons e WinFuture. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Un importante leak rivela un imminente nuovo tablet Samsung -

Ultime Notizie dalla rete : importante leak

Tom's Hardware Italia

Il rumor parte da un utente che ha condiviso un post sul subreddit dedicato ai vari rumor eche gira in rete giornalmente. Stando all'utente che ha postato il rumor, alcuni anonimi addetti ai ...Manca meno di un mese all'evento piùdi sempre. Ovviamente stiamo parlando dell'E3 che anche quest'anno si terrà in formato ...presentato durante l'E3 all'evento Microsoft e gli ultimi...Huawei sta per lanciare due nuovi monitor PC chiamati Display MateView: uno Office con ricarica wireless ed uno da gaming curvo.Samsung potrebbe migliorare la situazione dei prezzi degli smartphone pieghevoli con quello del Galaxy Z Flip 3, almeno secondo un leak ...