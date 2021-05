Un altro grande ritorno: Muller convocato dalla Germania tre anni dopo (Di mercoledì 19 maggio 2021) La Germania ha annunciato l’elenco dei giocatori che saranno a disposizione di Joachim Low in vista dei prossimi Europei. Inserito in lista anche Thomas Muller, a tre anni dall’ultima convocazione. Portieri: Leno, Neuer, Trapp Difensori: Ginter, Gosens, Gunter, Halstenberg, Hummels, Klostermann, Koch, Rudiger, Sule Centrocampisti e attaccanti: Emre Can, Gnabry, Goretzka, Gundogan, Havertz, Hofmann, Kimmich, Kroos, Muller, Musiala, Neuhaus, Sané, Volland, Werner. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 19 maggio 2021) Laha annunciato l’elenco dei giocatori che saranno a disposizione di Joachim Low in vista dei prossimi Europei. Inserito in lista anche Thomas, a tredall’ultima convocazione. Portieri: Leno, Neuer, Trapp Difensori: Ginter, Gosens, Gunter, Halstenberg, Hummels, Klostermann, Koch, Rudiger, Sule Centrocampisti e attaccanti: Emre Can, Gnabry, Goretzka, Gundogan, Havertz, Hofmann, Kimmich, Kroos,, Musiala, Neuhaus, Sané, Volland, Werner. L'articolo ilNapolista.

