Un Altro Giro | le modeste provocazioni alcoliche del film da Oscar di Thomas Vinterberg

"Osare è perdere l'equilibrio per un momento. Non osare è perdersi": più ancora della citazione posta esplicitamente all'inizio del film – "Cos'è la giovinezza? Un sogno. Cos'è l'amore? Il contenuto d'un sogno" – è a quest'altro pensiero di Kierkegaard messo in bocca a uno dei protagonisti che Un Altro Giro (Druk, 2020) di Thomas Vinterberg consegna il "messaggio" del suo ultimo film, Un Altro Giro. Il quale, pur incappato nelle sfortune dell'anno della pandemia – si è ritrovato nella selezione fantasma del mai svolto Festival di Cannes 2020 – alla fine s'è guadagnato il titolo di film d'autore europeo dell'anno, trionfando agli Efa, i cosiddetti Oscar europei, e poi agli Oscar veri e ...

